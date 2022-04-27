/694545/جنايات-سوهاج-تستأنف-محاكمة-8-متهمين-في-قضية-قطاري-طهطا-سوهاج-اليوم

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، الدائرة التاسعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبد الحميد محمد، وعضو هيئة النيابة العامة المستشار محمود شمس الدين، محمد الشويخ، وأمانة سر ماجد أمين، جلسة محاكمة 8 متهمين في قضيه حادث تصادم قطاري طهطا شمال المحافظة.

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تعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عقب وقوع حادث تصادم قطاري طهطا شمالي محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها 21 روحًا، وأصيب بها، 277 مواطنًا.

8 متهمين من موظفي السكك الحديدية

حيث وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين من موظفي السكك الحديدية بسوهاج وأسيوط، تهمة التسبب بالواقعة.

وكانت هيئة المحكمة، قررت في جلسة أمس الثلاثاء تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين .

تفريغ أحراز القضية

وبعد أن استمعت لشاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر، بالإضافة إلى تفريغ أحراز القضية المتمثلة في (هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير) وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، من سائقي القطارين والمساعدين.

القبض على أحد أخطر تجار الأسلحة والمخدرات بسوهاج

وفي سياق منفصل، نجح ضباط وحدة مباحث قسم البلينا بسوهاج اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة، وبندقية الية وطلقات نارية وسيارة ملاكي أرقام محددة وهاتف محمول

تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، اخطاراً من محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد السيد حسب النبي، رئيس المباحث، مفادها قيام “ح.ث”، 36 عامًا، عاطل، ويقيم دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية “مخدرات”، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا “تبديد – إيصال أمانة” والسابق اتهامه في 7 قضايا “ضرب – سرقة – تبديد سلاح ناري”، آخرها قضية حيازة سلاح دون ترخيص ويقوم المذكور بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم القبض عليه من منزله

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز البلينا، استهدفت المذكور بمنزله، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام - بندقية آليه وعدد 15 طلقة - مبلغ 150 ألف جنيهًا وسيارة ملاكي ماركة دايو تحمل لوحات معدنية وهاتف محمول.

إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع وتأمين عمليات البيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.