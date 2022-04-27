/694544/Orange-أورنج-توفر-عروض-فري-ماكس-تبدأ-من-10-جنيه

وفرت شركة Orange أورنج عروض فري ماكس تبدأ من 10 جنيه بدلا من 50 جنيه ويستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن عروض فري ماكس من أورنج وكيفيفة الاستفادة منها.

عروض فري ماكس من Orange أورنج يعتبر نظام فري ماكس من orange أورنج النظام الوحيد في مصر اللي بيقدملك اشتراك حصري في تطبيق جوي TV وتشاهد المسلسلات التى تفضلها بأقل الأسعار. عروض فري ماكس من تطبيق My Orange 20% زيادة على الباقة سوبر ميجابايتس هدية صالحة حتى نهاية الباقة لما تجدد الباقة قبل ميعادها من تطبيق My Orange

30 ضعف شحنتك وحدات لاورنچ و ميجابايتس لما تشترك في العرض من تطبيق My Orange

20% زيادة على الباقة وحدات هدية تستخدم دقايق لأرقام اورنچ و ميجابايتس صالحة حتي نهاية الباقة لما تشترك في باقات فري ماكس الاضافية من تطبيق My Orange

500 وحدة هدية لما تشترك في باقات GO او تحول لباقة اعلى من تطبيق My Orange

عروض حصرية على التطبيقات الترفيهية لما تشترك من تطبيق My Orange للاشتراك في في عروض فري ماكس من Orange أورنج اطلب #1000# أو من تطبيق My Orange.

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