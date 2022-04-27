/694543/رئيس-خارجية-الشيوخ-حزمة-القرارت-الرئاسية-تدعم-الاقتصاد-الوطني-و-تحقق-الأمن-الغذائى-و-الحماية-الاجتماعية

أكد النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

رئيس خارجية الشيوخ :حزمة القرارت الرئاسية تدعم الاقتصاد الوطني و تحقق الأمن الغذائى و الحماية الاجتماعية

وقال الدكتور السادات أن القرارات الاقتصادية التي اعلنها الرئيس تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، و تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن، كما تؤكد اهتمام القيادة السياسية أيضا بملف الحماية الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة و محدودي الدخل .

وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على اهمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، مشيدا بتكليف الرئيس للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، و كذلك التكليف الرئاسي للحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وقال السادات، إن التكليفات الرئاسية تؤكد اننا امام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات العالمية، التي تلقي بظلالها على ألدولة المصرية، مشيدا بتكليف الرئيس الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

و أشار الدكتور عفت السادات، أن تكليف الحكومة بتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر، و زيادة المحفزات المقدمة للمزارعين ، يؤكد استمرار جهود الدولة الرامية لدعم الفلاح و تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي للدولة المصرية .

و أشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ان المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكدا على اهمية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأكد الدكتور عفت السادات على اهمية ما اعلنه الرئيس من إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، خاصة بعد توسيع توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية .

ولفت الدكتور السادات الى أن قرار الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات ، قرار انساني هام ادخل البهجة و السرور داخل عدد كبير من الاسر المصرية .

و شدد د عفت السادات على اهمية رسالة الرئيس التي قالها الرئيس من إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية، قائلا:" هذه الرسالة تقطع الطريق على أهل الشر و تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة، مشيدا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية .