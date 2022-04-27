/694536/القبض-على-أحد-أخطر-تجار-السلاح-والمخدرات-بسوهاج

نجح ضباط وحدة مباحث قسم البلينا بسوهاج من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة، وبندقية الية وطلقات نارية وسيارة ملاكي أرقام محددة وهاتف محمول

دوت الخليج

تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، اخطاراً من محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد السيد حسب النبي، رئيس المباحث، مفادها قيام “ح.ث”، 36 عامًا، عاطل، ويقيم دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره في الجناية “مخدرات”، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا “تبديد – إيصال أمانة” والسابق اتهامه في 7 قضايا “ضرب – سرقة – تبديد سلاح ناري”، آخرها قضية حيازة سلاح دون ترخيص ويقوم المذكور بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم القبض عليه من منزله

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز البلينا، استهدفت المذكور بمنزله، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام - بندقية آليه وعدد 15 طلقة - مبلغ 150 ألف جنيهًا وسيارة ملاكي ماركة دايو تحمل لوحات معدنية وهاتف محمول.

إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع وتأمين عمليات البيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.