694528 /694528/النائبة-مني-عمر-تفعيل-الحوار-الوطنيي-يؤكد-أن-الإختلاف-في-الرأي-بين-أبناء-الوطن-الواحد-يمكن-تجاوزه-بالحوار-المثمر-والبناء-لتحقيق-مصلحة-الوطن 11:28 ص - الأربعاء 27 أبريل 2022 ثمنت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، قرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة علي أنها قرارات تعكس كما اعتدنا دائمآ فكرا صائبا ورؤية عميقة تستهدف مصلحة البلاد سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي والإنساني والاجتماعي، خاصة وأن الحرب الروسية الاوكرانية خلفت أزمة إقتصادية عالمية ألقت بتبعاتها على كل دول العالم وخلقت العديد من التحديات الاقتصادية . دوت الخليج تفعيل الحوار الوطنيي يؤكد أن الإختلاف في الرأي بين أبناء الوطن الواحد يمكن تجاوزه بالحوار المثمر والبناء لتحقيق مصلحة الوطن وأشارت عضو مجلس النواب النائبة مني عمر في تصريحات لتحيا مصر أن التحرك السريع من أجل مواجهة هذه التحديات والعبور بالوطن إلى بر الامان كانت سمه حفل افطار الاسرة المصريه بمشاركه كافه القوي السياسية والوطنيه وجاءت القرارات الرئاسية بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي وضم ملف الغارمين إليها في بادرة تعكس مراعاة القيادة السياسية وحرصها البالغ على إعلاء القيم الانسانية وقيم التسامح والمواطنة كما جاء القرار الخاص بتفعيل الحوار الوطني، ليؤكد آن الإختلاف في الرأي بين أبناء الوطن الواحد يمكن تجاوزه بالحوار المثمر والبناء لتحقيق مصلحة الوطن. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة مني عمر: تفعيل الحوار الوطنيي يؤكد أن الإختلاف في الرأي بين أبناء الوطن الواحد يمكن تجاوزه بالحوار المثمر والبناء لتحقيق مصلحة الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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