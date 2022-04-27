/694538/الرئيس-السيسى-باحتفالية-ليلة-القدر-نتطلع-لوجود-جيل-جديد-واعد-من-شباب-العلماء-والائمة-المفكرين

قال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، أنه يتطلع إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يقدرون على المساهمة فى معالجة قضايا العصر الراهنة فى إطار فهم واقع العصر الحالى ومستجداته والتحديات التى تواجه هذا العصر مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف.

كلمة الرئيس السيسى اليوم الأربعاء أثناء احتفالية ليلة القدر

وأعرب الرئيس السيسى، خلال احتفالية ليلة القدر اليوم الأربعاء، عن أمله فى بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر صحيح الدين ونشر الإدراك السليم بقضايا الدين والوطن، وذلك من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة.

وتابع الرئيس السيسى أن هدفنا الأساسى هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشئ والشباب لإدراك مخاطر الفهم المتطرف وحجم تحديات العصر ومستجداته.

وأكد على أنه لا يشك فى أن الخطاب الدينى الواعى المستنير يعد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، موجها كل التحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

احتفالية ليلة القدر اليوم الأربعاء بمركز المنارة

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى شهد صباح اليوم الأربعاء احتفالية ليلة القدر فى مركز المنارة للمؤتمرات، موجها التهنئة لكل الشباب الفائزين فى المسابقة العالمية للقرأن، وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى هذه الاحتفالية، بالأضافة إلى وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والدكتور أحمد الطيب.