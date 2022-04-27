/694547/القوى-العاملة--تعيين-653-منهم-20-قادرون-باختلاف-بالسويس

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة السويس، بتعيين 653 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 20 شاباُ "قادرون باختلاف”.

دوت الخليج

تعيين 653 منهم 20 "قادرون باختلاف" بالسويس

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1243 باحثا عن عمل، منهم 31 " قادرون باختلاف ".

وأوضح سعفان، في تقرير تناول فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 13 عمالا من المسجلين بالإدارة، بالإضافة إلي استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

و من جانبه، أكد حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 114 شكوى فردية، تم تسوية 26 شكوى منها ودياً ، وتحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 53 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 2 ترخيص عمل للأجانب ، وتجديد اثنين ترخيص عمل للأجانب .

و فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 154 منشأة ، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل ، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضراً .