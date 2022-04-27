/694501/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-سيراميكا-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز أمام نظيره سيراميكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مباريات بطولة الدورى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز ضد سيراميكا عبر قنوات أون تايم سبورت.

أرقام اليوناني تاكيس جونياس مع بيراميدز فى ولايته الأولي

بينما تولي المدرب اليوناني فريق بيراميدز فى ولايته الاولي مع بيراميدز 12 مواجهة حقق الفوز في 5 مواجهات ، وحضر التعادل في 6 وتلقى خسارة واحدة كانت أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.