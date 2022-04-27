عاجل- الرئيس السيسى يرحب بسلطان طائفة البهرة فى مسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين اليوم الأربعاء.

وجه عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدعوة للمشاركة فى افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين.

كما وجه الشكر، إلى الرئيس على كل ما يبذل فى تطوير وخدمة أضرحة آل البيت، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف، والقوات المسلحة المصرية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.