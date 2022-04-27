عاجل- الرئيس السيسى يصلى ركعتين فى افتتاح مسجد الحسين (صور)

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك فى الافتتاح يرافقه سمو الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر.
وصرح المتحدث الرسمى، بأن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتى فى إطار توجيهات الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.
كما أضاف المتحدث الرسمى فى هذا السياق، بأنه فى إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".
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