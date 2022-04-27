/694499/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-وأسوان-في-نصف-نهائي-كأس-مصر

يدخل فريق الزمالك مباراته أمام نظيره أسوان يوم 23 مايو المقبل موعدا للقاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي غداً الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 35 نقطة

الأهلي 31 نقطة

بيراميدز 29 نقطة

سموحة 26 نقطة

فيوتشر 25 نقطة

فاركو 22 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

البنك الأهلي 19 نقطة

طلائع الجيش 18 نقطة

الجونة 17 نقط

إنبي 16 نقطة

الاتحاد السكندري 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

المقاولون العرب 13 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاط

إيسترن كومباني 1 نقاط.

وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.