مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد فياريال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض ليفربول ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق الأهلى ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت

يخوض بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يخوض الوحدات الأردني ضد ناساف كارشي الأوزبكى الساعة 7:15 مساء

يخوض الهلال السعودى ضد الريان القطرى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:15 مساءً.

يخوض السد القطرى ضد الفيصلى السعودى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:15 مساءً.

يخوض استقلال دوشنبه الطاجيكى ضد الشارقة الإماراتى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:15 مساءً.

موسيماني يعلن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.