طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفت خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الإسكندرية 26 15

وادى النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 25 16

مطروح 21 15

السلوم 24 15

سيوة 34 15

بورسعيد 23 16

دمياط 24 16

الزقازيق 31 18

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 33 16

السويس 33 17

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 15

نخل 31 13

نويبع 33 20

طابا 31 19

كاترين 28 14

الطور 30 20

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 34 18

بنى سويف 35 18

المنيا 36 17

أسيوط 37 17

سوهاج 37 19

قنا 37 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 22

إدفو 40 22

أبوسمبل 38 21

الوادى الجديد 39 21

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 20

حلايب 28 19

رأس حدربة 27 21