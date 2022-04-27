وزير الأوقاف يوجه الشكر لـ خالد الجندى (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، على حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "شكرا أخى وصديقى العالم الجليل أحد أهم أعلام ورواد الإعلامى الدينى الذين يرسخون لفقه الدولة فى مواجهة شراذم الجماعات الإرهابية غير عابئ بجنون الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية .. شكرا للشيخ خالد الجندى".

وكان القس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، ومعه وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال زيارة بمقر وزارة الأوقاف.

وقال أندريه زكى، خلال اللقاء: "إننا نشعر بسعادة كبير فى زيارة وزارة الأوقاف، ونؤمن بأن لقاؤنا فى الأعياد هو حوار الطمأنينة الصادق الحر، وهو حجر الأساس لمجتمع المتانة والمرونة القادر على مواجهة أى تحديات تواجهنا".

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر المبارك، قائلا: "تهنئكم لنا اليوم تعكس مدى قوة العلاقة التى نحرص عليها ونسعى لها، وتؤكد على أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب دينى ووطنى".