الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى آخر يوم من رمضان

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أنه يسود طقس حار على معظم الأنحاء، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت لتبلغ 38 درجة يوم الجمعة المقبل، على أن تنخفض مرة أخرى يوم السبت المقبل.

وكشفت الأرصاد الجوية عن أهم الظواهر الجوية المؤثرة على طقس اليوم الأربعاء على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى أنه يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، لافتة إلأى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على