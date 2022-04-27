تمتد لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية المؤثرة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، لافتة إلأى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على