/694495/تركي-ال-شيخ-لمنتقديه--حافظ-على-ضغكط-وسكرك-وما-تسمعليش-حاجة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال صفحته الرسمية فيس بوك مضيفا:" نشاطاتي الشخصية تختلف كلياً عن نشاطاتي العملية … نعم انا اعمل الكثير من الاغاني وبمختلف اللهجات لانني اعتبر العالم العربي كل بلد فيه بلدي … كما ان هنالك العشرات من الاغاني التي قمت بها ولم تنشر منذ سنوات لرأيي الشخصي او للتوقيت او الحظ … وايضاً في الثلاث سنوات الاخيرة اتجهت لكتابة اول تجربة فيلم لي من بطولة نجوم حائزين على جائزة الاوسكار ونجوم سعوديين وعرب وبمخرج عالمي كانت مستوحاة من اول رواية لي".

تركي ال شيخ لمنتقديه : حافظ على ضغكط وسكرك وما تسمعليش حاجة

وتابع ال شيخ:" وعندما اقول رواية لي ليس معناها انني من قمت بصياغتها حرفاً حرفاً او طباعتها بيدي … الناس الفاهمة في هذا المجال تعرف معنى كلمة ورشة عمل اشرف عليها كما هو متبع في اغلب الاعمال في العالم … معنى هذا الشيء ان الفكرة لي وان كل الرسائل والهدف من المنتج النهائي هي نتاج افكاري لكن هنالك من يصيغ لغوياً ومن يدقق الاملاء ومن يكتب ويحول الكلمة من المصطلح العامي الى مصطلح اللغة البيضاء او الفصحي".

وكمال :" وهنالك مسلسل قريباً على شاهد و mbc من بطولة نجوم من كل العالم العربي ومن العالم وباخراج اخي الاستاذ احمد مدحت ويساعده ستاف عالمي في التصوير وفي التلوين وفي الخدع البصرية والجرافيكس والموسيقى … ليس معناها انني من كتبت كل حرف في كل مشهد … اكرر في عالم الانتاج مفهوم ورشة العمل معروف لدى الجميع … لكن البصمة والموافقة النهائية والافكار لشخص واحد … لا اتذكر انني عملت اغنية عاطفية او كتبت الفيلم او المسلسل لأحوز على رضا احد او اعجابه … فأنا اقوم بالعمل لنفسي اولاً … والمهم ان يحوز على رضايا انا … وان حاز على رضا الغير فنعمة من الله احمده عليها واحمده فقط عليها".

واختتم:"باختصار انا اعرف ان وجهي يستفز البعض … فحافظ على ضغطك وسكرك ولا تسمع ولا ترى شيء لي … اما فيما يخص جانبي العملي فإن المهم عندي اولاً رضا الله سبحانه وتعالى ومن ثم قيادتي المتمثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله ومن ثم بلدي وابناء وبنات بلدي وكل محب لبلدي من كل بقاع الارض".