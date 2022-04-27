/694494/عاجل-الإفراج-عن-المحاسب-المختطف-من-فريق-عمل-مسلسل-بطلوع-الروح

دوت الخليج يرصد تطورات أزمة المختطف من فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

المختطف من مسلسل بطلوع الروح

وجاء في بيان الشركة: “تمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات و مخابرات الجيش، من الإفراج عن السيد صادق روللي المحاسب في شركة الصبّاح”.

وتابع: “منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو بصحة جيدة الحمدلله.. شركة الصبّاح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها”.

وقال البيان أيضًا: “كل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان”.

شركة الصباح

وأضاف: “وبشكل خاص تحية لسعادة السفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج”.

واختتم قائلًا: “ولكل الإعلام العربي على مساندته شركة الصبّاح.. ونأمل في هذه الأيام المباركة والمجيدة أن يجمعنا رب العالمين على الخير والنجاح والأمن والأمان”.

اقرأ أيضًا

وفاء عامر: «وجودي في 3 أعمال لا يضرني ومحمد سلامة بينور الفنان ولهذا السبب أظهر كضيفة شرف»| حوار

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 11

وكانت الحلقة 11 من مسلسل بطلوع الروح شهدت هروب أكرم وهو الفنان محمد حاتم من سجن الأكراد بعد أن وقع رهينة أثناء تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، كما خطط مع أحد المساجين بأن يطعن حارس السجن واستحوذ على السلاح ثم يبدأ ضرب النيران، أما عمر يستعد لشن حرب على الأكراد دون أن يعلم بأن أكرم ما زال على قيد الحياة.

ومن جانبها حاولت روح وهي منة شلبي، الهرب من الرقة حيث ظنّت أن زوجها قد قُتل، ولكنها فشلت، وعادت لتختبئ عند إحدى صديقاتها، ويضم مسلسل بطلوع الروح في بطولته كلا من منة شلبي، عادل كرم، إلهام شاهين، أحمد السعدني ويتكون العمل من 15 حلقة، ومن تأليف محمد هشام عبية والإخراج لـ كاملة أبو ذكري.