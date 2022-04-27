/694493/وفاء-عامر-وجودي-في-3-أعمال-لا-يضرني-ومحمد-سلامة-بينور-الفنان-ولهذا-السبب-أظهر-كضيفة-شرف-حوار

“كوميدية غاوية مشاكل” و”صعيدية تتسم بالحكمة والقوة” وأخرى “تواصل أعمال السحر”، بهذه الشخصيات تظهر النجمة وفاء عامر ضمن الموسم الرمضاني 2022 وتنافس خلاله بقوة دون أن تكرر شخصيتها في أي من هذه الأعمال.

حاور دوت الخليج، النجمة وفاء عامر التي كشفت تفاصيل وكواليس أعمالها في رمضان بجانب سر اعتذارها عن العمل مع خالد النبوي في البداية وكيف أثر عليها المشاركة بأكثر من عمل.

إلى نص الحوار:

*ألم تتخوفِ من تقديم أكثر من شخصية في الموسم الرمضاني؟

مشاركتي في 3 أعمال لا تضرني فأنا تعاقدت عليهم بأوقات مختلفة وظهوري مختلف في كل عمل ففي جزيرة غمام ضيفة شرف وفي راجعين يا هوى كوميدية ولكن بيت الشدة بطولة.

*حدثينا عن مشاركتك في “جزيرة غمام”؟

أظهر في مسلسل جزيرة غمام كضيفة شرف حيث أجسد دور المرأة الصعيدية التي تمتلك القوة والحكمة لترفض كل شئ خاطئ وسعدت جدا بمشاركتي.

*ما الذي جذبك للمشاركة بمسلسل راجعين ياهوى؟

أكثر ما جذبني للمشاركة في الظهور بمسلسل راجعين يا هوى هو اسم المخرج محمد سلامة وبطل العمل خالد النبوي بجانب أنها قصة أسامة أنور عكاشة الذي لن يتكرر في العالم العربي.

*ما السر وراء اعتذارك في البداية عن العمل؟

السر وراء اعتذاري في البداية عن مسلسل راجعين يا هوى هو تعاقدي على أكثر من عمل وانشغالي بالتصوير ولكن تراجعت بسبب إصرار خالد النبوي ومخرج العمل محمد سلامة وذلك جعلني أٌصر أكثر للمشاركة فمحمد سلامة من المخرجين القليلين بداخله مخرج كبير وممثل وينور أي فنان بالدور الذي يضعه به وخالد النبوي فنان كبير.

*من الكوميديا في راجعين يا هوى.. للرعب في بيت الشدة.. لماذا وافقت على المشاركة به؟

“بيت الشدة” تدور أحداثه حول موضوع مختلف مليء بالتشويق والإثارة عن قضية الأشرار الذين يستغلون أعمال السحر كما أنه مناسب للجميع لمشاهدته، وفكرته أكثر ما جذبني له.

*من من الشخصيات التي قدمتيهن في رمضان 2022 تفضليها؟

جميع الشخصيات التي قدمتها هذا العمل قريبة لقلبي وأحبها وسعدت بتقديمها ولكن لا واحدة منهن تشبهني شخصيًا.

اقرأ أيضًا

أيتن عامر لـ دوت الخليج: «ردود الأفعال فاقت توقعاتي وعندي ثقة لا نهاية في أكرم حسني»

*أيهما الأحب بالنسبة لك البطولة المطلقة المنفردة أم الجماعية؟

أنا الفنانة والممثلة الوحيدة التي تقدم بطولة جماعية بجانب البطولة المطلقة في الموسم الواحد ومن الممكن أن أشارك في أعمال لزملائي وأصحابي بالوسط الفني لمساعدتهم بظهوري كضيفة شرف خلال الأحداث وهذا لا يضايقني على الإطلاق.

*كيف تتعاملين مع السوشيال ميديا وردود الأفعال عليها؟

علاقتي جيدة بصفحتي على السوشيال ميديا وأحرص أن أكون على تواصل دائم مع المتابعين والجمهور والناس وأرى الكثير من ردود الأفعال والتعليقات.