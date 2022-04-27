المراغى معلقًا على كلمة الرئيس: حريص على توفير حياة كريمة للعمال

جدة - نرمين السيد - قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن دعوة الرئاسة المصرية للاتحاد، للمشاركة فى حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قادة الوطن فى المجالات كافة، دليل على تقدير الرئيس للعمال ودورهم فى التنمية والمشاركة فى صناعة القرار.





وأضاف أنه استكمالًا للمكتسبات التى حظى بها الملايين من عمال مصر من "حياة كريمة"، فى عهد الرئيس بفضل توجيهاته للحكومة، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال حزمة من القرارات بشأن التبكير بزيادة وصرف الحد الأدنى للأجور، والمعاشات، والمنح، والعلاوات وخلافه فى شهر أبريل الجارى بدلًا من أول يوليو المقبل، نظرًا لشعور الرئيس بنبض الشعب المصرى، وفى القلب منه العمال خصوصًا فى ظل التحديات الراهنة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، وأثار الصراع الروسى الأوكرانى.

وأوضح المراغى أن خطاب الرئيس اليوم أمام "الأسرة المصرية" اتصف كالعادة بالصدق والموضوعية، ووضع الرأى العام فى الصورة الحقيقية، حيث بدأ حديثه بالقول:"عهدى معكم دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى .. وأنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".

كما أن الخطاب جاء ليوضح مجددًا تأكيد الرئيس على أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى فى المعارك والتحديات الراهنة كافة، وأنه تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى، وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وثمن المراغى إطلاق الرئيس مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال إن هذه المبادرة تأتى استكمالًا لخارطة طريق الدولة المصرية التى أطلقها الرئيس السيسى لحماية الصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية التى تشهدها الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطن المصرى، وفى إطار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تسير جميعها فى اتجاه "الجمهورية الجديدة" التى يشارك فيها الجميع كنسيج واحد، وهذا ما ظهر جليًا وعمليًا فى خطاب الرئيس الذى كلف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، ومعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وداعيًا الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وجميعها قرارات وتكليفات تؤكد حرص الرئيس على مشاركة جميع القوى الوطنية فى صناعة القرار.