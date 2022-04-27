/694492/حبيبتي-تموت-في-النكد-ولهذا-السبب-لم-أتزوج-ملخص-تصريحات-محمد-محيي

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات محمد محيي في برنامج كلام الناس

ملخص تصريحات محمد محيي

تحدث الفنان والمطرب محمد محيي في حواره التلفزيوني الأخير بعد غياب عن الساحة الفنية واللقاءات الإعلامية بحوال 10 سنين عن بداياته ومواقف له مع عدد من النجوم وذلك من خلال تصريحاته الآتية:

-متجوزتش لحد دلوقتي لأني بكمل نفسي

-روحت لأيمن بهجت قمر أعمل أغنية لحبيبتي بعد ما سابتني لقيت أيمن بهجت قمر مجروح وبيعمل أغنية لحبيبته

-كانت حبيبتي بتموت في النكد وعملت بسببها أغنية إنتي بتحبي الزعل

- الخلاف هو التريند وبعدين الأغنية تبقى تنزل

- صوتي كان مسرسع فيه بداياتي وناس شافته موضة

- أغاني عمرو دياب القديمة منجحتش

- الإنتاج وتغير الصناعة سبب ابتعادي مؤخرًا

أغاني محمد محيي

ومن ناحية أخرى، كان الفنان محمد محيي طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مات الكلام" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية كلمات نور الدين حمدي، ألحان محمود شريف، توزيع فهد، وطرح قبلها أغنية “يالالي”.

أغنية “يالالي” من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، وطرح محمد محيي بعض أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “بتاع زمان"، ومن ضمن هذه الأغاني “ورقة وقلم، بعدنا، سهرانين، انت في دمي، وفوضت أمري، وقلت أخونه، يالالي ،قضية”.

اقرأ أيضًا

محمد محيي في «كلام الناس»: صوتي كان مسرسع والخلاف هو التريند

وفي سياق آخر، يشهد مسلسل انحراف على عودة المطرب والفنان محمد محيي لغناء التترات من خلال أغنية تتر العمل الذي تنافس به الفنانة روجينا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويضم مسلسل انحراف في بطولته عدد من النجوم مع روجينا مثل أحمد فؤاد سليم وريهام سعيد ومحمد لطفي وويزو ومحمد كيلاني وعبد العزيز مخيون وسميحة أيوب ومحمد مهران ولوسي ونانسي صلاح ورانيا محمود ياسين وآخرين.

ويشار أن برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 12 في منتصف الليل عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وتستضيف خلاله كوكبة من النجوم في الفن والرياضة والإعلام.