/694491/وكيلة-خارجية-الشيوخ-رسائل-الرئيس-في-افطار-الاسرة-المصرية- تشكل-ملامح-الجمهورية-الجديدة

اكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن على اهمية حزمة القرارات التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية .

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واضافت د. سماء سليمان أن القرارات الاقتصادية التي اعلنها الرئيس تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية ، و تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن ، و تؤكد اهتمام القيادة السياسية ايضا بملف الحماية الاجتماعية لتحقيق الفئات البسيطة و محدودي الدخل .

وقالت د. سماء ان التكليفات الرئاسية تؤكد اننا امام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات التي تواجه العالم بوجه عام و مصر بوجه خاص ، مشيدة بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

واشادت د. سماء بتكليف السيد الرئيس إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وكيلة خارجية الشيوخ: رسائل الرئيس في افطار الاسرة المصرية تشكل ملامح الجمهورية الجديدة

ونوهت الي أن الإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، يعكس ان الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

و اشارت د. سماء سليمان ان تكليف الحكومة بتقديم لمزارعي القمح في مصر و زيادة المحفزات المقدمة للمزارعين يؤكد استمرار جهود الدولة لدعم على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

و شددت د. سماء سليمان الي أن قرارات السيد الرئيس تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة.