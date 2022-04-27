/694490/أحمد-نشآت-منصور-قرارات-الرئيس-السيسي-ترسخ-أسس-وطنية-خالصة-لعصر-الجمهورية-الجديدة

قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية احدثت حالة من الفرحة لجموع الشعب المصري، لما تمثله من خطوة حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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وتابع النائب نشات منصور ، ان القرارات شملت إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ، كما ان دورها كبير في توحيد المواطنين أمام أي تحديات تواجه الدولة المصرية خلال الظروف والتحديات الراهنة بدءا من جائحة كورونا وحتى الازمة الروسية الاوكرانية.

واستطرد وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، جاء تأكيدا على رغبة الدولة في السير نحو توسيع المشاركة السياسية، والاستماع لمختلف الآراء ترسيخا لاسس وطنية خالصة بمعالم الجمهورية الجديدة.

أحمد نشآت منصور: قرارات الرئيس السيسي ترسخ أسس وطنية خالصة لعصر الجمهورية الجديدة

واختتم النائب أحمد نشأت منصور، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها اثلجت قلوب المصريين، موضحا انها تليق بحجم الدولة المصرية ونابعة من إرادة دولة تؤمن بالديموقراطية ومصارحة الشعب بكافة الامور، لأنه شريك أساسي في النهضة والتنمية.