/694488/مسلسل-المشوار-الحلقة-25-محمد-رمضان-يصنع-أثار-مزيفة-للخروج-من-القضية

مسلسل المشوار الحلقة 25، رصدت عدد من الاحداث الهامة والافتة للإنتباه، بدأت بذهاب ماهر “محمد رمضان” وورد “دينا الشربيني” للعيش في فيلا سالم باشا “سيد رجب” أحد تجار الأثار الكبار في مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المشوار الحلقة 25

يمتلك سالم باشا ابنة تريد الانفصال عن طليقها الذي يعد أحد شركاء سالم باشا المهمين، اذ يبدأ في تهديده بهدم الشراكة أو مساعدتهم في العودة لزوجته التي ترفض الرجوع له تمام وفي النهاية تعود بشروط حادة.

محمد رمضان يصنع أثار مزيفة

بدأ ماهر “محمد رمضان” في صنع أثار مزيفة ليحل ازمة سرقته لقطع أثرية حقيقة مع الشرطة التي تواصل البحث عنه الأن وذلك بمساعدة صانع أثار ماهر.

ويوجد على الجانب الأخر الضابط علاء “أحمد مجدي” الذي يواصل البحث عن ماهر ويحاول استدراج محامي ماهر في الحديث لكنه يرفض تماما الإفصاح بأي شيئ يخص ماهر او مكانه أو غير ذلك.

وتنتهي الحلقة 25 من مسلسل المشوار باستعانة الضابط علاء بصديق ماهر “سعيد” الذي يرفض هو الأخر الإدلاء بمكان ماهر رغم تهديد الضابط علاء له، ويرفض منه البحث بعيدا عنه.

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق