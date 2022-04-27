/694472/مسلسل-العائدون-الحلقة-25-ولي-داعش-يصل-إلى-مصر-بعد-نجاح-ميدو-عادل-في-كسب-ثقته

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احداث مسلسل العائدون الحلقة 25

ورصدت الحلقة محاولة علاء “محمد ميدو” في كسب ثقة سياف له مستعينا بحديث عمر “أمير كرارة” عنه، اذ يطلبه سياف لسماع أفكاره لتقوية عزيمة الشباب المقاتلين أصدقائه باعتباره فرد جديد.

لتكون فكرة علاء “محمد ميدو” هو تصوير فيديو للمقاتلين وهم يتدربون على القتال مع وضع أغنية حماسية عليها لتحمسهم على إعطاء المزيد وبذل جهد أكبر في التدريب وهي طريقة فعالة يستخدمها الكثيرون، في إشاره أنه سيعرض هذا الفيديو وقت تدريب المقاتلين.

علاء ينجح في ارسال فيديوهات المقاتلين للمخابرات المصرية

تروق فكرة علاء لسياف ويطلب منه تنفيذها في أسرع وقت، لذا يجد علاء الفرصة في طلب اللابتوب الذي يمتلكه في مراسلة المخابرات المصرية، لعمل الفيديو، وبالفعل ينجح في أخذه ويبعث بالصور والفيديوهات لـ أمينة خليل “دنيا”.

نهاية الحلقة 25 من مسلسل العائدون

تنتهي الحلقة 25 من مسلسل العائدون بحالة جدل في مقر المقاتلين اذ يقوم الحراس بتخريجهم خارج المكان المقيمين به ووضعهم في صناديق سيارات وكان من بينهم علاء الذي نسي الابتوب الخاص به والفلاشة في الغرفة، ليقطع السبل في التواصل مع المخابرات المصرية، وتغلق الحلقة على وجود سياف داخل مصر جالسا أما النيل.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.