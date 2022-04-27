/694484/حزب-مستقبل-وطن-يعلن-دعمه-لقرارات-الرئيس-السيسي-بحفل-إفطار-الأسرة-المصرية

أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج وثمن الحزب سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية. حزب مستقبل وطن يعلن دعمه لقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية وأكد الحزب على استمرار تحمل مسئولياته من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلاته بالمحافظات في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها باعتبارها خطوة حقيقية في بناء الجمهورية الجديدة. ونوه الحرب عن تسخير كافة إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات السيد الرئيس، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهدف الى تعضيد حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري.

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