محمد محيي في «كلام الناس»: صوتي كان مسرسع والخلاف هو التريند

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دوت الخليج يرصد رأي محمد محيي على النجوم

محمد محيي برنامج كلام الناس

قال الفنان محمد محيي: “أنا من الناس اللي تابعت الناس زمان وشرايط الكاسيت من أولها وبدايات نجوم مثل محمد منير وحميد الشاعري ومحمد الحلو وعلي الحجار”.

وتابع قائلًا: “والناس ومطربي زمان الأغلى عند أي فنان، ولذلك أدافع عنهم دائمًا، وعمرو دياب مثلا أغانيه القديمة لم تنجح مثل الجديدة وفؤاد ومدحت صالح وآخرين”.

وتحدث الفنان محمد محيي خلال الحلقة عن بداياته، حيث قال: “صوتي كان حاد أو مسرسع في البداية وأنا صغير لن أنكر ذلك والصوت هو الشيء الوحيد الذي يصل إلى الجمهور والناس والبعض يختلف على الموهبة”.

تصريحات محمد محيي

واستكمل كلامه: “النجاح غالبا يأتي في ثالث تجربة، والصوت الحاد رآه البعض أنها موضة وهناك من يختلف ويتفق عن هذا الأمر”.

وقالت الإعلامية ياسمين عز لضيفها الفنان محمد محيي: “الناس كلها بتكبر وإنت ما شاء الله بتصغر وليس لك خلافات مع أي أحد بالوسط الفني”، ليرد عليها قائلة: “ما يهمني هو عملي وما أقدمه للجمهور وليس الخلافات وحاليًا الخلاف هو التريند وبعدها يتم طرح الأغنية وهذا شيء لا أفضله على الإطلاق”.

وتابع محمد محيي قائلًا: “في آحد الأغاني كان المخرج عايز يصورني في بداية الكليب على نقالة وعربية بتخبطني وذلك ليستخدمه في التريند”.

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وفي سياق آخر، كان المطرب محمد محيي شارك متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو دعائي لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "مات الكلام" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتنتمي الأغنية للطابع الحزين كما عودنا محمد محيي ويرتدي خلال الأغنية اللون الأسود ويحوطه ظلام الليل.

وطرح محمد محيي قبلها أغنية "بعدنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من ألحان محمد رحيم، وتعد الأغنية الخامسة التي يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد وهو "بتاع زمان"، حيث طرح من قبل أغاني "قلت أخونه"، و"فوضت أمري"، و"قضية"، و"سهرانين".