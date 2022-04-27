مسلسل ملف سري الحلقة 25.. هاني سلامة وعائشة بن أحمد يعيشان قصة حب معا

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 25

يذهب ليل "محمد محمود عبد العزيز" ليوسف المالكي يخبره بضرورة إرجاع الألماس لعدنان حتى لا يقتل هارون الأمر الذي سينقلب ضده في النهاية، فيستمع له يوسف ويذهب لعدنان لإعطائه الالماظ.

يحيى يساعد مريم المالكي في الخروج من قضيتها

تستعين مريم "عائشة بن أحمد" بالمستشار يحيى “هاني سلامة” في قضية أموال متهمة بها، اذ تذهب له ومعها مستندات تدينهها ومعها تسجيل كان فيه صوت شريف المالكي وهو يؤكد أنه لا يحب مريم وأن زواجه منها مصلحه، ليقرر يحيى مساعدتها، ولكن أثناء ذهابهم معا يطلق عليهم رصاص مجهول المصدر.

يحيى يعترف بحبه لمريم

يظهر خلال الحلقة ملامح الحب التي تسيطر على يحيى تجاه مريم والعكس، وأثناء ذهابهم للمكان المتوجيهن خلاله بعد أن وصلوا واستقروا خلدو للنوم معا ليحلم يحيى بها، وعندما يستقيظ لم يجدها، فسرعان ما ذهب للبحث عنها ليجدها فس نفس المكان الذي حلم بها فيه، فيخبرها بحلمه ليكون رد فعلها الخجل وتغيير الموضوع.

تفاصيل مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.