/694481/وكيلة-القوى-العاملة-قرارات-السيسي-بإفطار-الاسرة-المصرية-اثلجت-صدور-المصريين

أشادت النائبة/ سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفطار الاسرة المصرية وحرصه على المشاركة الدائمة وعلى هذا الحديث الصادق، وهذا ما عودنا علية الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

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واضافت وكيلة القوى العالمة، أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصري أمام الصورة الحقيقة للوقوف على الحقائق، وحجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ودور الشعب المصري في التغلب على هذه التحديات.

وكيلة القوى العاملة: قرارات السيسي بافطار الاسرة المصرية اثلجت صدور المصريين

واكملت سولاف درويش.... أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى، وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية؛ من شأنه أيضا أن يحدث تأثيرا إيجابيا فى مكافحة الغلاء ويؤدى إلى تحسن حياة الفلاح البسيط وفى النهاية يؤدى إلى إنخفاض في أسعار المحصولات الزراعية.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية؛ الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحا: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، مضيفًا: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.