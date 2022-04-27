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/694480/أحمد-بدوي-قرارات-الرئيس-أسعدت-المصريين-وإطلاق-الحوار-الوطني-مع-كافة-التيارات-أن-الحوار-نهج-دائم-للدولة-المصرية

01:05 ص - الأربعاء 27 أبريل 2022

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان القرارات التي إتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا انها أسنجدت صدور كل المصريين حيث تضمنت إجراءات تنموية غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم .

رئيس لجنة الإتصالات .. قرارات الرئيس أسعدت المصريين وإطلاق الحوار الوطني مع كافة التيارات أن الحوار نهج دائم للدولة المصرية

أشاد النائب أحمد بدوي في بيان له .. بإطلاق الرئيس لحوار وطني مع كافة القوي السياسية دون إستثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كأحد مفردات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة مؤكدا أن هذه القرارات تنم علي حرص القيادة السياسية الدائم علي مشاركة كافة القوي والتيارات بما يعني أن الوطن يتسع للجميع وكما قال الرئيس أن الإختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية ويؤكد دائما أن الحوار هو نهج الدولة المصرية بهدف تعزيز وتكامل الرؤي الوطنية .

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وأوضح بدوي في بيانه أن الحوار الوطني يأتي إستمرارا لحاله الحوار الإجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب التي تبناها الرئيس .

كما ثمن النائب حزمة التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين بالإضافة الي تعزيز شراكة القطاع الخاص وتعظيم الإعتماد علي المنتج المحلي في سد الاحتياجات في إطار مبادرة شاملة بتطوير الصناعة المصرية ومنح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص بإعتباره شريكا في التنمية ضمن خطة طموحه تبعث علي الأمل في المرحلة المقبلة .