أخبار البرلمان
694480
/694480/أحمد-بدوي-قرارات-الرئيس-أسعدت-المصريين-وإطلاق-الحوار-الوطني-مع-كافة-التيارات-أن-الحوار-نهج-دائم-للدولة-المصرية
01:05 ص - الأربعاء 27 أبريل 2022
ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان القرارات التي إتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا انها أسنجدت صدور كل المصريين حيث تضمنت إجراءات تنموية غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم .
رئيس لجنة الإتصالات .. قرارات الرئيس أسعدت المصريين وإطلاق الحوار الوطني مع كافة التيارات أن الحوار نهج دائم للدولة المصرية
أشاد النائب أحمد بدوي في بيان له .. بإطلاق الرئيس لحوار وطني مع كافة القوي السياسية دون إستثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كأحد مفردات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة مؤكدا أن هذه القرارات تنم علي حرص القيادة السياسية الدائم علي مشاركة كافة القوي والتيارات بما يعني أن الوطن يتسع للجميع وكما قال الرئيس أن الإختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية ويؤكد دائما أن الحوار هو نهج الدولة المصرية بهدف تعزيز وتكامل الرؤي الوطنية .
دوت الخليج
وأوضح بدوي في بيانه أن الحوار الوطني يأتي إستمرارا لحاله الحوار الإجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب التي تبناها الرئيس .
كما ثمن النائب حزمة التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين بالإضافة الي تعزيز شراكة القطاع الخاص وتعظيم الإعتماد علي المنتج المحلي في سد الاحتياجات في إطار مبادرة شاملة بتطوير الصناعة المصرية ومنح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص بإعتباره شريكا في التنمية ضمن خطة طموحه تبعث علي الأمل في المرحلة المقبلة .
تابع موقع دوت الخليج علي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد بدوي: قرارات الرئيس أسعدت المصريين وإطلاق الحوار الوطني مع كافة التيارات أن الحوار نهج دائم للدولة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.