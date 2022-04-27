/694479/أحمد-دياب- قرارات-الرئيس-بإفطار-الأسرة-المصرية-تساهم-في-دعم-الاقتصاد-الوطني-للدولة

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، مضيفًا أن الدولة المصرية تضع اسس وقواعد للجمهورية الجديدة وهي أن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت مظلة الدستور والقانون من أجل إعادة مصر مرة إخري للريادة من جديد في كافة المجالات مثل سابق عهدها.

وأشار دياب، في بيان له، أن الرسائل التي احتوتها كلمة الرئيس للشعب المصري تأتي في إطار المصارحة والمكاشفة التي تعود عليها مع الشعب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الدولة المصرية بعد حدوث الأزمة العالمية.

أحمد دياب: قرارات الرئيس بافطار الأسرة المصرية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة

وبين دياب، أن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ومتابعته للأمر شخصيا يؤكد حرص الرئيس على الترحيب بالمعارضة البناءة التي تسعى لتنمية الدولة وليس هدمها وتدميرها .

واختتم " وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ" بالإشادة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين في ظل الازمه الاقتصادية العالمية وكذلك التكليفات بتفعيل لجنه العفو الرئاسي ومشاركة القطاع الخاص واتاحة الدعم له كاجزاء اساسي في التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات الوطنية بمبادرة جديدة.