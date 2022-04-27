/694478/عمرو-القطامي--قرارات-الرئيس-بحفل-إفطار-الأسرة-المصرية-تصب-في-صالح-تماسك-الدولة-ويوحد-الصف-الوطني

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي إتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا أنها شملت إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ، فضلا عن سعيها للم الشمل المصري وتوحيد الصف أمام أي تحديات تواجه الدولة المصرية.

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وأضاف القطامي، في بيان له، أن حزمة التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، يؤكد أن حديث الرئيس اتسم بالصدق والصراحة حيث قام باطلاع الشارع علي حقيقة الأمور وكشف الحقائق.

عمرو القطامي : قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب في صالح تماسك الدولة ويوحد الصف الوطني

وأوضح القطامي ، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لتخطي أزماتها سواء الداخلية أو العالمية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما له استراتيجية وخطة لنهضة الدولة المصرية. واختتم القطامي ، بالتأكيد على أن هناك رد فعل سريع وإيجابي من قبل الجميع ، موضحا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح تماسك الجبهة الداخلية .