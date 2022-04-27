/694477/جمهورية-جديدة-تتسع-للجميع-صبورة-السيد-قرارات-الرئيس-السيسي-اليوم-تاريخية-ومعبرة-عن-وعي-القيادة-السياسية

ثمنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، القرارات التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل افطار الاسرة المصرية، والذي جاءت بمشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

دوت الخليج

واضافت النائب صبورة السيد خلال بيان صادر عنها، ان هذه التوجيهات الهامة والتي تعبر على مدى وعي ودراية القيادة السياسية، بشان التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، بداية من أزمة جائحة كورونا وحتى الازمة الروسية الأوكرانية.

جمهورية جديدة تتسع للجميع.. صبورة السيد: قرارات الرئيس السيسي اليوم تاريخية ومعبرة عن وعي القيادة السياسية

واشارت النائبة صبورة السيد إلى الرئيس السيسي وجه الحكومة بالعمل على عدد من الملفات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم بسبب التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما سيكون له دور في التخفيف من التداعيات السلبية على المواطنين.

وثمنت عضو البرلمان تكليف الرئيس بتنظيم حوار وطنى مع مختلف التيارات السياسية والحزبية، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير نحو بناء الجمهورية الجديدة ، والتي تتسع للجميع باختلاف اراءهم وتفكيرهم.