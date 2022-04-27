/694476/محمد-سلطان-قرار-عودة-لجنة-العفو-الرئاسي-للعمل-خطوة-أساسية-في-بناء-الدولة-الجديدة

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أصدرها مساء اليوم، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: جاءت في توقيت مهم، خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد سلطان، في بيان له، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي جاء في وقته، ويعد خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مضيفا: جميع القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي عبرت عن تطلعات الشعب المصري .

النائب محمد سلطان: قرار عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل خطوة أساسية في بناء الدولة الجديدة

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان: تكليف الرئيس السيسي، بإدارة حوار وطني بين القوى السياسية والتأكيد على أن يكون هذا الحوار بدون تمييز أو إستثناء أو إقصاء، يعد في غاية الأهمية، لمساعدته علي تحديد أولويات العمل الوطني، وأن الجمهورية الجديدة تقبل الجميع.

وأكد سلطان، أن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يسع للجميع، يعكس حرص القيادة السياسية علي مشاركة كافة فئات المجتمع، لأن المشاركة والحوار أحد الطرق الناجحة للتغلب علي التحديات والعقبات، لافتا أن ذلك يأكد الشفافية والمصارحة التي وضعها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم.

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، حفل إفطار الأسرة المصرية.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.