/694475/علاء-مصطفي-قرارات-الرئيس-السيسي-خلال-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-تعبر-عن-ملامح-الجمهورية-الجديدة

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، وأن الدولة المصرية تسع الجميع باختلاف وجهات النظر.

دوت الخليج

وأضاف مصطفي، خلال تصريحات له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي كان يتسم بالشفافية والموضوعية والمصداقية في تعامل الدولة المصرية في جميع القضايا التي واجهتها خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذا ما تعودنا عليه من الرئيس السيسي.

النائب علاء مصطفي: قرارت الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع

وأشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الرئيس السيسي، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية تؤكد نيتها في إقامة حوار سياسي وطني.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة لتخطي الأزمات الكبيرة التي واجهتها بالإضافة إلي مواجهة التبعات الخطيرة التي تأثر بها العالم بأكلمه بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعملت علي تطوير البنية التحتية المصرية وتحسين حياة المصريين على صعيد الخدمات المقدمة لهم، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.