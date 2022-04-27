محمد محيي: «الإنتاج وتغير الصناعة سبب ابتعادي عن الساحة الغنائية»

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دوت الخليج يرصد تصريحات محمد محيي

تصريحات محمد محيي

قال المطرب محمد محيي: “الناس بتطلب مني الأغاني الحزينة لأنها اتعرفت أكتر رغم أنني قدمت أغاني سعيدة ولكن هذا ما يفضله الجمهور”.

وتحدث عن سر غيابه خلال الفترة الماضية وقال: “الإنتاج وتغير الصناعة سبب ابتعادي عن الساحة الفنية والغنائية مؤخرًا”، وأوضح أن هناك معايير كثيرة لاختيار الأغاني مثل الحالة النفسية والكلمات والألحان وطبيعة العمل أيضًا”.

وأشاد المطرب محمد محيي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس في رمضان، بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب وأغانيها المميزة التي أحبها الجمهور كما غنى خلال الحلقة عدد من أغانيه الجديدة والمميزة.

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محمد محيي رمضان 2022

ومن ناحية أخرى كان المخرج رؤوف عبدالعزيز نشر تتر مسلسل انحراف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: “أغنيه مسلسل انحراف، غناء النجم محمد محى، كلمات مصطفى ناصر، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع وجدى الفوى، انحراف رمضان٢٠٢٢، للمخرج رؤوف عبدالعزيز”.

ويعد التتر للمطرب محمد محيي، يعيده لغناء تترات مسلسلات رمضان من جديد بعد غياب استمر لحوالي سبع سنوات، من خلال تقديمه تتر مسلسل انحراف حيث استعان به المخرج رؤوف عبدالعزيز، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابع خاص يعبر عن طبيعة العمل من الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

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الأغنية من غناء المطرب محمد محيي وكلمات مصطفي ناصر وألحان عمرو مصطفي وتوزيع وجدي الفوى، بينما يعد مسلسل انحراف من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف مصطفى شهيب ويضم في بطولته كلا من روجينا، والفنانة القديرة لوسي، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت.