قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. استبعاد سليمان ومتولى وعبد القادر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير. وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود متولي ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية، وأحمد عبد القادر للإصابة. ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

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