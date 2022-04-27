بحضور الرئيس وممثلى المجتمع.. أهم اللقطات من إفطار الأسرة المصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الثلاثاء، حفل "إفطار الأسرة المصرية"، والذى عقد بالقاهرة، بحضور ممثلى المجتمع المصرى من كافة التيارات السياسية والحزبية، والوزراء والمسؤولين.





وخلال الحفل كلف الرئيس السيسى الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.. كما كلف الرئيس السيسى الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية. وأكد الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك. وقرر السيسى إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة. وفى السياق ذاته، قرر الرئيس إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية. وكلف الرئيس السيسى، أيضا، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجارى.

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