/694470/حمدين-صباحى-لـ-تحيا-مصر-احنا-معارضة-وطنية-بتحب-البلد-ومستعدين-للمشاركة-فى-اى-حوار-سياسي

تحدث حمدين صباحي عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والتي جاءت خلال حفل افطار الأسرة المصرية منذ قليل، والتي كانت قرارات تاريخية جاءت في توقيت استراتيجي هام بالنسبة للدولة المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تصريحاتخ لـ دوت الخليج ، بعد مشاركته بالحفل بحضور كافة الفئات بالمجتمع ، حيث نوه إلى ضرورة الدعوة لحوار سياسي بين مختلف القوى الوطنية، ويقوم على أساس وطني بين الجميع، ليكون له دور كبير في مناقشة كافة القضايا.

حمدين صباحى لـ دوت الخليج: احنا معارضة وطنية بتحب البلد ومستعدين للمشاركة فى اى حوار سياسي

وعن دعوة الرئيس السيسي بشأن اجراء حوار وطني واعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، قال حمدين صباحي انه خطوة في غاية الاهمية تمثل نقلة نوعية في هذا الملف.

وأثنى حمدين صباحي على ما تم اتخذاه خلال الساعات القليلة الماضية يشأن الافراج عن عدد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وطالب حمدين صباحي بضرورة اكمال هذه الخطوة بشان الافراج عن باقي سجناء الرأي مما سيؤدي الى فتح المجال العام .

واختتم حمدين صباحي:” احنا معارضة وطنية بتحب البلد ومستعدين للمشاركة فى اى حوار سياسي من اجل الحفاز على حقوق ومكتسبات هذا الشعب “.