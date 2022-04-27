/694469/النائب-حسانين-توفيق-عن-تكليفات-الرئيس-بإفطار-الأسرة-المصرية-تدعم-بيئة-القطاع-الخاص-وتخفف-الأعباء-عن-المواطنين

رحب النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن بعض القرارات يمكن اعتبارها خارطة طريق للمرحلة المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسي.

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وأشاد توفيق، بقرار الرئيس بوضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس استمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام هو خطوة فعالة لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وبشأن تكليفات العمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، قال حسانين توفيق أن هذه الجهود تستهدف بلاشك تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والحفاظ على الأمن الغذائي وحماية الأجيال القادمة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

النائب حسانين توفيق عن تكليفات الرئيس بإفطار الأسرة المصرية :"تدعم بيئة القطاع الخاص.. وتخفف الأعباء عن المواطنين"

وأكد أن قرارات الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو عن السجناء وإطلاق حوار سياسي بدون تمييز أو إقصاء هى خطوات بلا شك تعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر وتعتبر تتويجا لمسيرة مشرفة في هذا المجال.