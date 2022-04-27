"انسحاب بشرى خسارة لمهرجان الجونة وغادة عبد الرازق الجمهور نساها".. تصريحات طارق الشناوي في ورا الشمس

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حل الناقد الفني طارق الشناوي ضيف على برنامج “ورا الشمس” الذي تقدمه الاعلامية أميرة بدر على قناة الشمس، وذلك في الجزء الثاني من حلقة اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات طارق الشناوي في برنامج ورا الشمس وفجر طارق الشناوي عدد من التصريحات عن أرائه الجريئة في بعض النجوم والوسط الفني ومسلسلات رمضان هذا العام، وعن رأيه في منتقديه وبعض المشاكل التي حلت على الوسط الفني، وجاءت تصريحاته على النحو الاتي: - كاملة أبو ذكرى عاملة شغل هايل وهي مخرجة رائعة وعارفة شغلها كويس، وبتعرف توظف الأدوار. - مسلسل بطلوع الروح ابداع جميل ورائع وضرب الارهاب في عقر دارهم وفضحتهم. - منة شلبي أدت أدوارها بشكل متألق وشرخت. - انسحاب بشرى خسارة لمهرجان الجونة وملهوش علاقة بيسرا - روجينا بقالها سنتين بتحاول تبقى بطلة مطلقة ومحصلش الوهج الجماهيري وميزنية أعمالها قليلة - شغل في العالي لشيرين رضا وفيفي عبده أسوأ مسلسل في رمضان - يسرا تتحب على المستوى الشخصي وتتقبل النقد ومعطائه. - حسين فهمي عمل ناقلة كبيرة في مهرجان القاهرة السينمائي ولسة هيحقق المزيد. - أشرف زكي دوره في الاختيار مش دور بطولي كان قليل. - ياسمين صبري فشلت وبقالها سنيتن مبتشغتلش وصمتها دا ممكن يجي بصمت ايجابي. - جمال سليمان مش عارفة يظبط اللهجة المصرية. - محمد رمضان موهبة. - توفيق عبد الحميد دخل تجربه بس محققش النتائح اللي اللي كان عايزها او الوعود يمكن لقى تهميش لكله معدا البطلة. - مسلسل الكبير أوي 6 رجعنا للجو الأسري تاني وخلانا كلنا نفطر مع بعض. - غادة عبد الرازق موجودة على الشاشة بس مش موجودة عند الجمهور. -لو غادة عبد الرازق كانت نزلت المنافسة الرمضانية مكنتش هتحقق حاجة. معلومات عن الناقد طارق الشناوي طارق الشناوي هو كاتب صحفي وناقد سينمائي، وهو أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة و الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل الشناوي في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية، الشناوي حاصل على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبكالوريوس معهد السينما، وقد أصدر الشناوي العديد من الكتب مثل: مخرجو الثمانينيات الحلم والواقع، السينما وقليل من السياسة، سنوات الضحك في السينما المصرية، جعلوني مخرجاً، فنانة لا تعرف المكياج، عز الدين ذو الفقار شاعر السينما، أنا والعذاب وأم كلثوم، فاتن، يحيي الفخراني، خان .. المصري، خالد صالح في الأصل حلواني، سعيد مرزوق عاشق السينما، سوسن سمراء من الجنوب، حلمي خارج السرب.

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