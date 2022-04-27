/694467/انحراف-الحلقة-26-روجينا-تدافع-عن-نفسها-أمام-القاضي-في-جرائم-القتل

شهد مسلسل انحراف الحلقة 26 التي عرضت اليوم الكثير من الأحداث المؤثرة وذلك بعد الصدمة التي تلقاها جمهور ومتابعي المسلسل بعد القبض على حور وهي الفنانة روجينا.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل انحراف الحلقة 26

مسلسل انحراف الحلقة 26

بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل انحراف بوجود حور أمام القاضي للمحاكمة في جرائم القتل التي ارتكبتها خلال الحلقات السابقة وشهدت أيضًا العديد من التفاصيل الجديدة والصادمة عن الجرائم التي ارتكبتها روجينا.

واعترفت حور بالفعل بارتكابها جميع جرائم القتل التي نسبت إليها لافتة إلى أنها إذا عاد بها الزمن ستفعل نفس الأمر ورفضت أيضًا تولي أي شخص مهمة للدفاع عنها، وطلبت من هيئة المحكمة الدفاع هي عن نفسها.

وكشفت الحلقة الجديدة من مسلسل انحراف تفاصيل الجرائم الثلاث الأولى التي ارتكبتها حور وهي الفنانة روجينا حيث بدأت بقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق الذي قدم شخصيته الفنان محمد لطفي ثم قتل سالم وهو الفنان عبد العزيز مخيون.

الحلقة 26 مسلسل انحراف

بالإضافة إلى جريمة قتل المذيع آسر الذي يقدمه الفنان والمطرب محمد كيلاني، واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، التنقل بين مشاهد الفلاش باك التي تكشف تفاصيل ما وراء الجرائم الثلاث بحرفية كبيرة والتي تعد لوحة فنية متجانسة الألوان.

وأبدعت روجينا في هذه الحلقة أن تجسد الحالة التي تعيشها حور أثناء السرد، واستطاعت أن تبكي المشاهدين بمجرد احساسها بالمظلومين.

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يشار أن مسلسل انحراف هو مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور ضمن دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ثم يصطدمون بطبيبة نفسية وهي حور -روجينا- و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة من خلال القتل والانتقام.

يضم مسلسل انحراف في بطولته عدد من النجوم بجانب روجينا وهم الفنانة القديرة لوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، ورانيا محمود ياسين، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، ومحمد مهران، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.