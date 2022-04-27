/694466/حزب-الشعب-الجمهوري-يعلن-دعمه-وتأييده-الصادق-لقرارات- الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-خلال-إفطار-الأسرة-المصرية

أعلن حزب الشعب الجمهوري عن كامل دعمه وتأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت خطوات مهمة على طريق البناء والتنمية والتعامل مع الأزمات في ظل الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

ورأى الحزب أن القرارات تعكس إيمانًا حقيقيا بقدرات الشباب ودورهم الفعال في صياغة المستقبل، حيث يشيد الحزب بتكليف الرئيس للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

وتوجه الحزب بخالص الشكر للرئيس على قراره بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأثني الحزب على تعبير فخامة الرئيس السيسي عن سعادته البالغة للإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية حيث يؤكد الحزب أن تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية سيخفف كثيرا عن كاهل المواطنين.

حزب الشعب الجمهوري ي علن دعمه وتأييده الصادق لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية

وعبر الحزب عن كامل دعمه وتعاونه مع كل المسئولين عن تنفيذ تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.