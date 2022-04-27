/694465/هاني-شاكر-عن-إفطار-الأسرة-المصرية-إرساء-لتقليد-مصري-أصيل-برعاية-الرئيس-السيسي

حرص الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن يعرب عن فخره وإشادته بإفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد تعليق هاني شاكر على إفطار الأسرة المصرية

هاني شاكر إفطار الأسرة المصرية

أوضح الفنان هانى شاكر أن إفطار الأسرة المصرية بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد إرساء لتقليد مصري أصيل رسخه الرئيس السيسي منذ 2017، معرباً عن سعادته لتلبية دعوة الحضور وبالمشاركة بهذا الجو الأسري العائلي المصري.

وقال الفنان هاني شاكر في بيان له: “إفطار الأسرة المصرية.. إرساء لتقليد مصري أصيل منذ عام 2017 تلقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفطار رمضاني تحت اسم إفطار الأسرة المصرية”.

وأضاف: “يضم رموز وطوائف الشعب المصري بكل تنوعه ومشاربه، في جو مصري وأسري دافئ وحوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن والمحبة والسلام لكل الشعب المصري أقباطه مسحيين ومسلمين وأصحاب الهمم، وكل أسر حياة كريمة".

إفطار الأسرة المصرية رمضان 2022

أشار الفنان هاني شاكر في بيانه إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد إحدي المشروعات التي يتبناها الرئيس السيسى للنهوض وتنمية وتطوير القري والأحياء.

وفي سياق آخر، كان الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية قال عن الفنان هاني شاكر في حوار تلفزيوني سابق له: “الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين، كان وجه الخير على النقابة، وقدمنا كمجلس النقابة الكثير من الخدمات للأعضاء، سواء فيما يخص العلاج أو المعاشات”.

وأشار إلى أنه حين تولوا المسئولية كان معاش الموسيقي 400 جنيه وزاد حاليا إلى 1000 جنيه، وتابع قائلًا: “هاني شاكر يعد قيمة وقامة، وقدم الكثير لنقابة الموسيقيين، موضحا أن متطلبات الموسيقيين كثيرة والنقابة تعمل على إيجاد حلول لكل ما يواجه أعضائها بشكل عام”.

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بينما علق الدكتور والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حقيقة مجاملته للفنان هاني شاكر في لقائه التلفزيوني الأخير ببرنامج العرافة وقال: “هناك نص صريح يؤكد أنه لابد من موافقة المهن التمثيلية لتصريح المهن الموسيقية”.

واستكمل تعليقه: “لست ضد مطربي المهرجانات ولكن لا يمكن اختراق القوانين واللوائح ولن أمنحهم تصاريح.. أنا ضد المنع ولكن أيضًا ضد اختراق القوانين وأرى أنهم أمر واقع، ولهم جمهور ويجب أن يكون هناك حل من خلال نقابة المهن الموسيقية”.