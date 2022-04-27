/694460/فاتن-أمل-حربي-الحلقة-25-تسلط-الضوء-على-مشكلة-الطلاق-في-الديانة-المسيحية

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 25

انتقلت الحلقة لأحداث العمل الحقيقية، اذ ظهرت فاتن مع المحامي شكيب في برنامج تليفزيوني كان يتواجد به سيف مع محاميه حبيب ليتحدثا عن ازمتهما على طريقة المناظرة، وأثناء تلك المناقسة تشاجرا متهمين بعضهم بأن الأخر هو السبب في المشكلات التي بينهم.

وأثناء تلك المناظرة اعترف سيف بأنه يريد العودة إلى فاتن مؤكدا أنه لم يفعل شئ يستحق ذلك.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 25 تسلط الضوء على مشكلة الطلاق عند المسحيين

وسلط المسلسل الضوء على الحلقة 25 من مسلسل فاتن أمل حربي على مشكلة الطلاق في الديانة المسحية من خلال عرض مشكلة سيدة مع محكمة الاسرة اذ تطالب بالطلاق من زوجها ولكن تتصدى الديانة المسحية والكنيسة لهذا الوضع، مما تلجأ إلى قواضي الخلع لكن الكنيسة ترفض أيضا”.

مسسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ويناقش العمل قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية.

شريف سلامة يشيد بنللي كريم

وكان قد أشاد شريف سلامة بالفنانة نيللي كريم فقال خلال حلوله ضيف على برنامج "نجوم رمضان أقربلك" الذي تقدمه الاعلامية إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": “نيللي كريم ساعدتني على ظهور شخصية "سيف" بالشكل ده، في كيميا بيننا من أول مشهد وتفاعل كبير، هي ساعدتني بحساسيتها المفرطة وإنسانيتها في التعامل”.

واستكمل حديثه: “نيللي كريم فنانة حساسة وواعية وجميلة على المستوى المهني والإنساني سعيد بالعمل معاها”.