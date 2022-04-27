/694455/برلمانية-حفل-إفطار-الاسرة-المصرية-حوار-وطني-شامل-يتسم-بالمصارحة-وتعزز-رؤية-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة مي رشدي، عضو لجنه الإسكان بمجلس النواب، إن ماجاء من قرارات اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد علي مدي حرص القيادة السياسية في تعزيز عملية بناء مجتمع كامل بمشاركة الجميع وهو ماشاهدناه في حالة الحوار الوطني المتكامل وتأكيد علي انه نهج الدولة المصرية في البناء والتعمير لمرحة جديدة لجمهورية جديدة .

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وأشارت النائبة مي رشدي، خلال تصريحات لها اليوم ، إلي أن الحوار الوطني الذي دعي اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهد قرارات تساهم في تعزيز الديمقراطيه في مصر بمشاركة كافه الاطياف في تكامل الرؤي والافكار لصالح الوطن والمواطن، مشيرة إلي أن حالة الاستقرار الواضحة لمؤسسات الدولة وسعيها دائما في العمل لتحسين الوضع رغم الازمات العالميه الاقتصادية والصحية الا ان الدولة بكافة مؤسساتها تعمل معا وهو دائما ما نراه في حديث الرئيس الذي يتسم دائما بالمصارحة .

برلمانية: حفل إفطار الاسرة المصرية حوار وطني شامل يتسم بالمصارحة وتعزز رؤية الجمهورية الجديدة

وثمنت رشدي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين في ظل الازمه الاقتصادية العالميه وكذلك التكليفات بتفعيل لجنه العفو الرئاسي ومشاركة القطاع الخاص واتاحة الدعم له كاجزاء اساسي في التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات الوطنية بمبادرة جديدة تؤكد علي حكمة القيادة السياسية في تعزيز قدراتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية والرؤية المصرية