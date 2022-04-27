الرئيس السيسى: مصر أقوى من المتربصين بها وأغنى مما يظن المشككين فيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان حريصاً على الإصلاح السياسى ولكن الأوليات هي من أجلت هذا الأمر، وتابع: "هل الإصلاح السياسى كان في بالنا وعاوزين نعمله؟.. أنا على المستوى الشخصى كنت حريص على الموضوع ده، ولكن الأوليات كانت مأجلة الموضوع ده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن الحوار سيتم بين كافة القوى دون استثناء أو تمييز، وعقب خروج مخرجات له يتم عرض ذلك على مجلس النواب والشيوخ حتى يكون هناك مزيد من النقاش حول القوانين، لكن أنا الآن بنقول أننا بنطلقه ونتيح الحوار والنقاش لكل القوى دون استثناء أو تمييز، نحن نطلق الجمهورية الجديدة وده يجب أن يكون أحد المفردات لها".

وشدد الرئيس السيسى، على أن الوطن أقوى من المتربصين به، وأغنى مما يظن المشككين فيه، وتابع: "مصر التى تدشن الجمهورية الجديدة قادرة على تخطى الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص.. مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل ابنائها وتسعى للبناء والتنمية".