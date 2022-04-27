وقال "زكى" خلال اللقاء: "إننا نشعر بسعادة كبير فى زيارة وزارة الأوقاف، ونؤمن بأن لقاؤنا فى الأعياد هو حوار الطمأنينة الصادق الحر، وهو حجر الأساس لمجتمع المتانة والمرونة القادر على مواجهة أى تحديات تواجهنا".
ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر المبارك، قائلا: "تهنئكم لنا اليوم تعكس مدى قوة العلاقة التى نحرص عليها ونسعى لها، وتؤكد على أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب دينى ووطنى".
كما هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، فى زيارة له، الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهانى وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر متمنيا دوام النجاح والتقدم لما فيه الخير والسلام لجميع الشعب المصرى.
وأضاف رئيس الإنجيلية: "فخورون بمحافظة القاهرة والمجهود الضخم الذى يقوم به سيادة المحافظ فى تطوير القاهرة وفخورون ببلادنا الجميلة مصر، ونصلى أن يمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين".
من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحا: "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية وأصيلة، إيمانا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة".
وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بعيد الفطر المبارك، على رأس وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بمقر دار الإفتاء.
وقال «زكى»، خلال اللقاء: "إن دار الإفتاء تمثل نموذجا واقعيا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعى، من خلال بناء الوعى الوطنى للمصريين"، مضيفا: "نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتى الديار المصرية".
وأعرب المفتى عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم فى الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق وأصالة المشهد المجتمعى بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته على تجاوز جميع التحديات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى يهنئ وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومفتى الجمهورية بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.