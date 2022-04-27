أندريه زكى يهنئ وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ومفتى الجمهورية بعيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، ومعه وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة بمقر وزارة الأوقاف.





وقال "زكى" خلال اللقاء: "إننا نشعر بسعادة كبير فى زيارة وزارة الأوقاف، ونؤمن بأن لقاؤنا فى الأعياد هو حوار الطمأنينة الصادق الحر، وهو حجر الأساس لمجتمع المتانة والمرونة القادر على مواجهة أى تحديات تواجهنا".

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر المبارك، قائلا: "تهنئكم لنا اليوم تعكس مدى قوة العلاقة التى نحرص عليها ونسعى لها، وتؤكد على أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب دينى ووطنى".

كما هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعيد الفطر المبارك، فى زيارة له، الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهانى وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الفطر متمنيا دوام النجاح والتقدم لما فيه الخير والسلام لجميع الشعب المصرى.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فخورون بمحافظة القاهرة والمجهود الضخم الذى يقوم به سيادة المحافظ فى تطوير القاهرة وفخورون ببلادنا الجميلة مصر، ونصلى أن يمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين".

من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحا: "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية وأصيلة، إيمانا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة".

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بعيد الفطر المبارك، على رأس وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بمقر دار الإفتاء.

وقال «زكى»، خلال اللقاء: "إن دار الإفتاء تمثل نموذجا واقعيا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعى، من خلال بناء الوعى الوطنى للمصريين"، مضيفا: "نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتى الديار المصرية".

وأعرب المفتى عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم فى الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق وأصالة المشهد المجتمعى بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته على تجاوز جميع التحديات".