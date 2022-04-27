بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن امتحان أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع الامتحانات ستجرى وفقًا لنظام الأسئلة الجديد الذى تم تنفيذه منذ العام الدراسى 2018 /2019 وحتى الآن، وهو محور تطوير المرحلة الثانوية، والذى يتمثل فى تطوير نظام الأسئلة التى تقيس مهارات الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر، وفق الجدول التالى:

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى

أما امتحانات الصف الثانى فتبدأ يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022، وتنتهى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، وفق الجدول التالى:

الامتحانات ورقية وإلكترونية

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيًا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيًا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لجأت لهذه الآلية، استجابة لشكاوى عدد من الطلاب بشأن صعوبة الإجابة على الأسئلة المقالية على أجهزة التابلت باستخدام القلم.

هل تقتصر الأسئلة المقالية على مواد بعينها؟

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الأسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من تقييم المهارات المختلفة لدى الطلاب، والتى لا يمكن قياسها من خلال أسئلة الاختيار من متعدد فقط، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على أسئلة القصة والتعبير فى اللغة العربية.

وأوضح الوزير أن الأسئلة المقالية سيجدها الطلاب فى مختلف المواد سواء النظرية مثل اللغة العربية أو العملية مثل الرياضيات، فى الجزئيات التى تحتاج الإجابة عليها إلى خطوات.

المدارس المجهزة فقط

قررت وزارة التربية والتعليم، قصر عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، على المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ممنوع اصطحاب الكتاب المدرسى

قال وزير التربية والتعليم، إنه يحظر على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، مشيراً إلى أن الطلاب يتسلمون "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعه اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، ويتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلاً عن الكتاب المدرسى.

وحذر الوزير الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبًا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.

نظام الـ"أوبن بوك"

قال شوقى، فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن الوزارة لم تلغ نظام الـ"أوبن بوك"، كما يتردد، مشيرًا إلى أن Open book، مصطلح أجنبى تكمن فلسفته فى وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، وهذا ما يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يُسمى "ورقة مفاهيم أو كراسة المفاهيم"، وهى مصدر ثرى للمعلومات أيضًا بديلًا عن الوسائل الأخرى.

وأوضح الوزير أن ورقة المفاهيم ترجمة لمصطلح أجنبى اسمه Concept Sheet، أو Formula Sheet، لكنها فى الحقيقة ليست ورقة وإنما كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه، يتم إعداده عن طريق متخصصين فى كل المواد.

وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء، منع الغش، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة بعد رصد محاولات للغش بين الطلاب سواء بتهكير أجهزة التابلت للتواصل مع المعلمين أو تدوين الأسئلة بالإجابات فى صورة ملاحظات على أوراق الكتب المدرسية خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، منذ تطبيقها نظام الثانوية المعدل، الذى تقيس امتحاناته مهارات الفهم وليس الحفظ والتلقين، وإدخالها أجهزة التابلت إلى المنظومة، لم تطبع كتبًا مدرسية، وكانت تكتفى بإتاحتها فى صورة رقمية، وتسمح للطلاب بالاستعانة بإصدارات قديمة أو طباعة النسخ الرقمية من الكتب.

مرحلتان للتصحيح

وعن آلية التصحيح، قال وزير التربية والتعليم، إن تصحيح الامتحانات يتم على مرحلتين، حيث تجهز المدارس لجانًا لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية؛ لتضاف درجاتها على درجات أسئلة الاختيار من متعدد التى يجيب عليها الطلاب باستخدام أجهزة التابلت وتصحح إلكترونيًا، بعدها تعلن النتيجة الكاملة.

امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع

تتولى المدارس عقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع، بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدارسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وتراجعت الوزارة هذا العام عن السماح للطلاب بأداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع مثل: التربية الدينية والتربية الوطنية، فى المنزل، لأنها رصدت أنه خلال العامين الماضيين لم يكن الطلاب هم الذين يجيبون عن أسئلة هذه المواد، ما أفقدها قيمتها.