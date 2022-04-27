عاجل- السيسى: مصر قدمت 3277 شهيدا خلال مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، اليوم، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف الرئيس السيسى: "أذكر هذا الآن، لأننى أخشى بعد الموضوع ما استقر فى سيناء، إن الناس تنسى، ما تنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية، وتفجير أبراج الكهرباء وغيره، ده تمن دفعناه كلنا" مضيفا" "البلد دى دفعت تمن كبير جدا علشان تصل إلى ما نحن فيه، والوضع اللى إحنا فيه حاليا به طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر".
وتابع الرئيس: "لما أقول سقوط 3277 شهيدا يعنى أن 3277 أسرة مصرية تتألم وستتألم طول ما هم موجودين، ودول دفعوا الثمن علشان البلد تعيش" مضيفا: "كمان سقط 12 ألف و280 مصابا، والمصاب هنا هو الذى أصيب إصابة تعقيه عن العودة مرة أخرى، ولما نخلص إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات التى كانت موجودة واللى وضعوها فى مناطق كتير فى رفح والشيخ زويد والعريش، يمكن أن نعلن وقتها تطهير وانتهاء الإرهاب فى سيناء".
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